Церемония прощания с погибшим Хайруллиным пройдёт в Казани

Короткая ссылка
Церемония прощания с депутатом Государственной думы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолёта в Татарстане, пройдёт в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани.
Церемония прощания с погибшим Хайруллиным пройдёт в Казани
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост, который на своей странице в Instagram опубликовал председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

«Церемония прощания состоится завтра в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Она начнётся в 11:00», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно о крушении в Татарстане частного вертолёта. Как заявили в прокуратуре, на его борту находились три человека.

Позднее глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил, что Хайруллин погиб в результате инцидента

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить