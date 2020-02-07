Церемония прощания с погибшим Хайруллиным пройдёт в Казани

Церемония прощания с депутатом Государственной думы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолёта в Татарстане, пройдёт в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост, который на своей странице в Instagram опубликовал председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

«Церемония прощания состоится завтра в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Она начнётся в 11:00», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно о крушении в Татарстане частного вертолёта. Как заявили в прокуратуре, на его борту находились три человека.

Позднее глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил, что Хайруллин погиб в результате инцидента.