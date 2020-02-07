СК проводит проверку по факту ДТП с детьми в Кузбассе

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Следователи проводят доследственную проверку по факту столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Новокузнецком районе Кемеровской области, в результате чего один человек погиб и ещё семеро пострадали.
СК проводит проверку по факту ДТП с детьми в Кузбассе
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«По данному факту... проводится доследственная проверка. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим детскую спортивную команду», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Уточняется, что в автобусе находились восемь детей.

«По предварительным данным, шесть детей госпитализированы, в основном со ссадинами и ушибами», — добавили следователи.

Ранее стало известно о столкновении легкового автомобиля Lada Kalina и микроавтобуса Hyundai Grand Starex, перевозившего детскую хоккейную команду.

15 января URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло серьёзное ДТП с участием маршрутного такси.

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