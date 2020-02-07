В Кузбассе в ДТП попал автомобиль с детской хоккейной командой

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В Новокузнецком районе Кемеровской области в аварию попал автомобиль, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана.
В Кузбассе в ДТП попал автомобиль с детской хоккейной командой
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

«Столкнулись автомобили Lada Kalina и Hyundai Grand Starex… Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково города Новокузнецка», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате произошедшего водитель автомобиля Lada Kalina погиб, семь пассажиров минивэна госпитализированы.

В настоящее время полицейские работают на месте инцидента и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека.

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