В Кузбассе в ДТП попал автомобиль с детской хоккейной командой
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
«Столкнулись автомобили Lada Kalina и Hyundai Grand Starex… Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково города Новокузнецка», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в результате произошедшего водитель автомобиля Lada Kalina погиб, семь пассажиров минивэна госпитализированы.
В настоящее время полицейские работают на месте инцидента и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека.