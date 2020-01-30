В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками

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В Оймяконском районе Якутии перевернулся автобус с вахтовиками. В результате аварии пострадали 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками
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По предварительным данным, водитель автобуса допустил съезд машины с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся.

«В результате происшествия три человека госпитализированы, десять доставлены на осмотр в местную больницу», — цитирует агентство ведомство.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Ранее в Пермском крае произошло столкновение рейсового автобуса, грузовой «газели» и легкового автомобиля на 414-м километре трассы М7 «Волга».

В конце сентября 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

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