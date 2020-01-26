Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью

Десять человек получили травмы в результате столкновения трёх транспортных средств на трассе в Пермском крае. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.

Уточняется, что в ликвидации последствий аварии задействованы 41 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Воронежской области.