Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
«На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.
Уточняется, что в ликвидации последствий аварии задействованы 41 человек и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось о гибели четырёх человек в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Воронежской области.