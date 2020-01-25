В результате ДТП в Калининграде погиб ребёнок

В Калининграде в результате ДТП погиб ребёнок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по региону Светлану Поставничую.

Как сообщила руководитель пресс-службы, согласно предварительным данным, «25 января в 18:25 по местному времени (19:25 мск) 32-летний водитель автомобиля марки Audi, двигаясь по проспекту Победы на выезд из Калининграда, в районе дома №229 не уступил дорогу и совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу».

Отмечается, что в результате ДТП «девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия», а «женщина получила телесные повреждения и доставлена в больницу».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобиль сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.