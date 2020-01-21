Автомобиль сбил двух школьниц на переходе в Нижнем Тагиле

Автомобиль сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля ГАЗ-2752, мужчина 1954 года рождения, следуя по Черноисточинскому шоссе, допустил наезд на двух 13-летних девочек — пешеходов, переходивших проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в ведомстве.

Школьницы получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.