Автомобиль сбил двух школьниц на переходе в Нижнем Тагиле

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Автомобиль сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.
Автомобиль сбил двух школьниц на переходе в Нижнем Тагиле
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля ГАЗ-2752, мужчина 1954 года рождения, следуя по Черноисточинскому шоссе, допустил наезд на двух 13-летних девочек — пешеходов, переходивших проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в ведомстве.

Школьницы получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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