В ДТП под Воронежем погибли четыре человека

В результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Воронежской области погибли четыре человека.

«На 608-м километре федеральной трассы М6 «Каспий» столкнулись легковушка и грузовик», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что, по предварительным данным, погибли четыре человека, которые находились в легковом автомобиле.

Также уточняется, что один человек, ехавший в грузовике, пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Калининграде в результате ДТП погиб ребёнок, ещё один человек получил травмы.