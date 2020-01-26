В ДТП под Воронежем погибли четыре человека

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В результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Воронежской области погибли четыре человека.
В ДТП под Воронежем погибли четыре человека
  • РИА Новости

«На 608-м километре федеральной трассы М6 «Каспий» столкнулись легковушка и грузовик», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что, по предварительным данным, погибли четыре человека, которые находились в легковом автомобиле.

Также уточняется, что один человек, ехавший в грузовике, пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Калининграде в результате ДТП погиб ребёнок, ещё один человек получил травмы.

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