В ДТП под Воронежем погибли четыре человека
- РИА Новости
«На 608-м километре федеральной трассы М6 «Каспий» столкнулись легковушка и грузовик», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что, по предварительным данным, погибли четыре человека, которые находились в легковом автомобиле.
Также уточняется, что один человек, ехавший в грузовике, пострадал.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Калининграде в результате ДТП погиб ребёнок, ещё один человек получил травмы.