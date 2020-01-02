В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека

В районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, это было лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Hyundai. Жертвами стали пассажиры отечественного автомобиля.

В иномарке находилась семья из четырёх человек, все госпитализированы, в том числе двое детей.

Причины ДТП устанавливаются. На месте работают полицейские.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.