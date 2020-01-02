В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека
- РИА Новости
По предварительным данным, это было лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Hyundai. Жертвами стали пассажиры отечественного автомобиля.
В иномарке находилась семья из четырёх человек, все госпитализированы, в том числе двое детей.
Причины ДТП устанавливаются. На месте работают полицейские.
Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.