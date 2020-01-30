В Твери проводят проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса

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В Твери организовали проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса.
В Твери проводят проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, утром 29 января на улице Можайского водитель автобуса не дождался, пока 73-летняя женщина выйдет из салона, и закрыл дверь. Пассажирке зажало руку и ногу. Автобус при этом продолжил движение.

Женщина обратилась в больницу. Водитель скрылся, но позже его нашли.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека.

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