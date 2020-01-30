В Твери проводят проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По имеющимся данным, утром 29 января на улице Можайского водитель автобуса не дождался, пока 73-летняя женщина выйдет из салона, и закрыл дверь. Пассажирке зажало руку и ногу. Автобус при этом продолжил движение.
Женщина обратилась в больницу. Водитель скрылся, но позже его нашли.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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