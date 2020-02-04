Два человека погибли в ДТП с автобусом под Воронежем

В Воронежской области два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД России.

РИА Новости

По данным автоинспекции, утром 4 февраля на 655-м км трассы М4 «Дон» водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ. «В результате ДТП два пассажира автобуса погибли, ещё три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы», — цитирует РИА Новости сообщение ГИБДД. Ранее портал kp.ru сообщил, что в Твери организовали проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса.