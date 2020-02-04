Два человека погибли в ДТП с автобусом под Воронежем

Короткая ссылка
В Воронежской области два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД России.
Два человека погибли в ДТП с автобусом под Воронежем
  • РИА Новости

По данным автоинспекции, утром 4 февраля на 655-м км трассы М4 «Дон» водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ.

«В результате ДТП два пассажира автобуса погибли, ещё три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы», — цитирует РИА Новости сообщение ГИБДД.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Твери организовали проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить