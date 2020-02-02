Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

В результате столкновения легкового автомобиля с пассажирской «Газелью» в Кабардино-Балкарии один человек погиб и ещё 12 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

По данным ведомства, около 00:20 мск 2 февраля на автодороге Аргудан — станица Александровская 46-летний мужчина за рулём Lada Granta выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель».

В результате произошедшего водитель Lada погиб. В «Газели» пострадали водитель и 11 пассажиров.

По факту ДТП ведётся проверка.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Твери организовали проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса.