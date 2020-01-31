В Ижевске семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом

В аварии с участием пассажирского автобуса на улице Новоажимова в Ижевске семь человек получили различные травмы.

Об этом сообщает портал izhlife.ru.

«В результате ДТП на улице Новоажимова трое пассажиров обратились за медицинской помощью, ещё четверо получили ушибы, были осмотрены врачами и отпущены домой», — заявили в пресс-службе транспортной компании «Ипопат».

В компании считают, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который не убедился в безопасности своего манёвра и врезался в столб.

В настоящее время ГИБДД устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

Ранее kp.ru сообщала, что в Твери организовали проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса.