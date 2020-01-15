В Тюмени произошло ДТП с участием маршрутки

В Тюмени произошло серьёзное ДТП с участием маршрутного такси, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

«15 января около 09:00 маршрутное такси с пассажирами врезалось в столб возле Профсоюзного моста. Вероятно, маршрутка изменила траекторию движения, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Оба водителя были трезвыми. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщила руководитель пресс-службы УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

По данным департамента здравоохранения региона, в городские больницы после аварии были доставлены семь человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь, степень тяжести травм устанавливается.

В беседе с порталом «Вслух.ru» водитель маршрутки рассказал, что он ехал по автобусной полосе и его ударил автомобиль Ford Focus, после чего «газель» вылетела с дороги и врезалась в столб.

«Водитель Ford нас не пропустил, когда выезжал со второстепенной дороги, потом перестроился в средний ряд. Сначала он стал перестраиваться в крайний левый ряд, ему начали сигналить, он, очевидно, испугался и метнулся в мой ряд», — уточнил водитель маршрутного такси.

По его мнению, за рулём иномарки находился новичок.