В ЦОДД поддержали предложенные проектом нового КоАП штрафы

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) поддерживает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая предполагает увеличение штрафов за превышение скорости. Об этом заявил замглавы организации Артур Шахбазян.
В ЦОДД поддержали предложенные проектом нового КоАП штрафы
  • РИА Новости

«Мнение наше однозначно в пользу повышения штрафов. Штраф 250 рублей за превышение скорости с учетом 50%-ной скидки не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение», — цитирует ТАСС Шахбазяна.

По его словам, «повышение штрафов необходимо». Он рассказал, что ознакомился с проектом КоАП и согласен с предложенными суммами штрафов.

«Штраф 5 тыс. — это за превышение скорости не «конская» мера, если говорить про повышение скорости на 20—60 км/ч», — заявил он.

Как отметил Шахбазян, ему трудно представить водителя, который случайно превышает скорость на 60 км/ч.

«Это прямая угроза безопасности жителей. Поэтому мы согласны с такими мерами, а моё личное мнение — даже штраф 5 тыс. рублей за превышение скорости на 60 км/ч — это мало», — добавил он.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Так, штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч увеличивается с 500 рублей до 3 тыс. рублей, за превышение скорости на 40—60 км/ч предполагается штраф в размере 4 тыс. рублей, более чем на 60 км/ч — 5 тыс. рублей или лишение прав.

В Госдуме, комментируя предложение Минюста ужесточить наказание за нарушение ПДД, заявили о нестыковках и противоречиях в проекте нового КоАП.

Как подчеркнул российский премьер Михаил Мишустин, предлагаемые штрафы для автомобилистов непосильны для граждан.

В Минюсте заявили, что проект нового КоАП будет дорабатываться с учётом общественного мнения

Подробнее — в материале RT.

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