В ЦОДД поддержали предложенные проектом нового КоАП штрафы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) поддерживает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая предполагает увеличение штрафов за превышение скорости. Об этом заявил замглавы организации Артур Шахбазян.

«Мнение наше однозначно в пользу повышения штрафов. Штраф 250 рублей за превышение скорости с учетом 50%-ной скидки не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение», — цитирует ТАСС Шахбазяна.

По его словам, «повышение штрафов необходимо». Он рассказал, что ознакомился с проектом КоАП и согласен с предложенными суммами штрафов.

«Штраф 5 тыс. — это за превышение скорости не «конская» мера, если говорить про повышение скорости на 20—60 км/ч», — заявил он.

Как отметил Шахбазян, ему трудно представить водителя, который случайно превышает скорость на 60 км/ч.

«Это прямая угроза безопасности жителей. Поэтому мы согласны с такими мерами, а моё личное мнение — даже штраф 5 тыс. рублей за превышение скорости на 60 км/ч — это мало», — добавил он.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Так, штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч увеличивается с 500 рублей до 3 тыс. рублей, за превышение скорости на 40—60 км/ч предполагается штраф в размере 4 тыс. рублей, более чем на 60 км/ч — 5 тыс. рублей или лишение прав.

В Госдуме, комментируя предложение Минюста ужесточить наказание за нарушение ПДД, заявили о нестыковках и противоречиях в проекте нового КоАП.

Как подчеркнул российский премьер Михаил Мишустин, предлагаемые штрафы для автомобилистов непосильны для граждан.

В Минюсте заявили, что проект нового КоАП будет дорабатываться с учётом общественного мнения.

Подробнее — в материале RT.