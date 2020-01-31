В Госдуме заявили о нестыковках и противоречиях в проекте нового КоАП

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал RT предложение Минюста ужесточить наказание за нарушение ПДД, в том числе повысить штраф за превышение скорости. Такие инициативы содержатся в новой редакции КоАП.

«Это только предварительный текст, но уже сейчас есть информация о том, что работа ведётся в недопустимом формате. На мой взгляд, в тексте есть противоречия, конкуренция нормам, есть нестыковки. Документ в таком виде вносить в Государственную думу совершенно неправильно. Спешка здесь недопустима», — сказал он.

По словам депутата, даже законопослушному гражданину «очень сложно не стать нарушителем из-за необоснованных и ничем не мотивированных скоростных ограничений, большого количества камер на дорогах».

«Такой подход будет расценён автомобилистами как коммерческий. Это уже вызвало серьёзный резонанс в обществе», — заключил Лысаков.

Ранее Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в котором предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Также в обновлённом кодексе предлагается в 20 раз увеличить сумму штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов.