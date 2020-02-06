В Минюсте пообещали улучшить проект КоАП с учётом мнения общества

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Проект нового Кодекса об административных нарушениях ещё не окончательный и будет дорабатываться с учётом общественного мнения. Об этом заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
В Минюсте пообещали улучшить проект КоАП с учётом мнения общества
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Он подчеркнул, что опубликованный текст не является «истиной в последней инстанции».

«Министерство юстиции сейчас максимально открыто для всех конструктивных предложений, и наша общая задача — этот текст улучшить с учётом мнения общества», — цитирует замминистра ТАСС.

В конце января Минюст опубликовал подготовленный рабочей группой правительства проект КоАП. В частности, предусматривается увеличение размера штрафов, особенно в статьях о нарушениях правил дорожного движения.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином назвал предлагаемые штрафы для автомобилистов непосильными для граждан.

По его словам, пока не удалось добиться такого роста зарплат, который бы позволил настолько увеличивать штрафы.

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