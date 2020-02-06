Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

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Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
  • РИА Новости

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно», — сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что пока не удалось добиться роста зарплат, позволяющего настолько увеличивать штрафы.

По словам премьера, подобные вопросы нужно рассматривать с учётом платёжеспособности населения.

Ранее сообщалось, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на уплату штрафов по большинству статей.

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