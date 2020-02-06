Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
- РИА Новости
«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно», — сказал глава кабмина.
Он подчеркнул, что пока не удалось добиться роста зарплат, позволяющего настолько увеличивать штрафы.
По словам премьера, подобные вопросы нужно рассматривать с учётом платёжеспособности населения.
Ранее сообщалось, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на уплату штрафов по большинству статей.