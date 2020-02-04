В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.

«Проектом процессуального кодекса России об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

По оценкам ведомства, действие скидки может распространиться на 1000 из 1666 проектируемых составов административных правонарушений, что в восемь раз больше, чем было раньше.

Ранее Минюст России опубликовал проект нового КоАП, который, в частности, предполагает резкое увеличение действующих штрафов и введение новых видов наказания для нарушителей ПДД.

Руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с URA.RU прокомментировал данную инициативу.

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