Эксперт оценил идею резкого повышения штрафов для водителей

Руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышов прокомментировал идею резкого повышения штрафов для водителей, а также введения накопительной системы наказаний.

По его словам, перед принятием поправок в КоАП необходимо провести масштабную ревизию дорожных камер и знаков.

«Минюст планирует увеличить сумму в шесть раз. На мой взгляд, настолько резкое повышение можно вводить только после ревизии всех камер и дорожных знаков ограничения скорости. Очень часто они установлены совершенно необоснованно», — отметил Едрышов в беседе с URA.RU.

По мнению автоэксперта, введение накопительной системы штрафов — это логичное решение, однако в предложенном Минюстом варианте есть недочёты, которые можно скорректировать, если учесть опыт западных стран.

Ранее Министерство юстиции России предложило ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе повысить штраф за превышение скорости.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу правительства ввести штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.