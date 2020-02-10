Названы регионы России с высоким уровнем IT-преступности

В 2019 году самый высокий процент преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (IT-преступность) был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомился RT.

Согласно информации ведомства, в 2019 году 28,6% преступлений, совершённых в этом регионе, были связаны с применением информационных технологий.

К ним МВД относит преступления с использованием компьютеров и компьютерных программ, мобильных телефонов, пластиковых карт, электронных платежей и интернета.

Также в число «лидеров» по этому показателю входят Ханты-Мансийский автономный округ (27,2%), Чувашия (26,8%), Республика Коми (23,9%) и Пензенская область (23,1%).

Меньше всего таких преступлений было зарегистрировано в Чечне (1,7%), Дагестане (3,5%), Ингушетии (4,4%), Санкт-Петербурге (4,6%) и Московской области (5,3%).

В целом в 2019 году число зарегистрированных преступлений с использованием информационных технологий достигло 294 тыс. По сравнению с 2018-м этот показатель увеличился на 68,5%. Из них количество зарегистрированных фактов мошенничества составило 119,9 тыс., краж — 98,8 тыс., а действий, связанных с оборотом наркотиков, — 24,7 тыс.

Кроме того, количество фактов мошенничества с использованием платёжных карт выросло за последний год на 280%, составив 16,1 тыс.

Ранее руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложил ФАС внедрить новый способ борьбы с телефонными мошенниками.