В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками. Копия письма, направленного в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева, есть в распоряжении RT.

Как отметил в письме руководитель АППСИМ Владимир Зыков, в России наблюдается рост числа звонков от мошенников — компаний и частных лиц, которые под видом представителей банков требуют у граждан конфиденциальную информацию.

Для решения этой проблемы в организации предложили ФАС инициировать разработку и внедрение в России технологии цифрового отпечатка звонка.

Как пояснил в беседе с RT Владимир Зыков, цифровой отпечаток звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования. Он присваивается каждому звонку операторами связи.

Если телефонный звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор связи поймёт, что номер телефона абонента подделан, и сможет заблокировать данный звонок. Аналоги подобных систем в настоящее время разрабатываются за рубежом, уточняется в обращении.

Процедура верификации будет происходить следующим образом: оператор связи звонящего и того, кому поступает звонок, проверяют данные о вызове (местоположение, организацию, цифровой отпечаток и другие параметры), и если вся информация о звонящем признана действительной, то между абонентами устанавливается соединение.

«Операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих», — отмечено в письме.

При этом появление новой технологии поможет бороться не только с недобросовестной рекламой и телефонными мошенниками, но и с анонимными сообщениями о минировании, отмечает Владимир Зыков.

Ранее в Следственном комитете предупредили россиян о новом виде электронного мошенничества.