СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

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Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества. Как информирует пресс-служба СК, ежедневно жители разных регионов сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов и других госструктур.
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
  • РИА Новости

Как отмечается, мошенники говорят гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».

Затем злоумышленники предлагают перевести деньги для будущего возмещения морального ущерба.

«Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству», — указано в тексте.

8 октября Newstracker.ru сообщал, что в Уфе задержали пять человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве на Ставрополье.

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