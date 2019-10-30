СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
- РИА Новости
Как отмечается, мошенники говорят гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».
Затем злоумышленники предлагают перевести деньги для будущего возмещения морального ущерба.
«Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству», — указано в тексте.
8 октября Newstracker.ru сообщал, что в Уфе задержали пять человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве на Ставрополье.