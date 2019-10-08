В Уфе задержали пятерых подозреваемых в телефонном мошенничестве на Ставрополье

В Уфе задержали пять человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве на Ставрополье, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на краевое УМВД.

По имеющимся данным, злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и заявляли о списании средств либо блокировке карт, после чего убеждали перевести средства якобы на счёт резервной ячейки либо назвать пароли и ПИН-коды.

Полученные деньги переводились в криптовалюту. Доход перечисляли одному из организаторов.

На данный момент известно о семи фактах мошенничества. Возбуждено уголовное дело.

Один из организаторов и двое его сообщников находятся под стражей, ещё двое — под домашним арестом. Идёт розыск остальных соучастников.

Ранее начальник пресс-службы Управления «К» МВД России Александр Вураско в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новом виде мошенничества от имени банков.