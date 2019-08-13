СМИ рассказали о новом виде мошенничества от имени банков

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Мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков для списания средств со счёта клиентов. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, мошенники звонят, представляясь сотрудниками банка, и заявляют, что зафиксировали незаконную попытку перевода средств клиента в другом регионе.

После этого они говорят, что банк якобы заблокировал попытку списания средств. Также они предлагают в целях безопасности сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету клиента.

При этом они используют программу teamviewer для подключения к смартфону клиента и совершения операций от его лица. Для подключения мошенники запрашивают id пользователя, с помощью которого они могут подключиться и получить конфиденциальную информацию со смартфона клиента.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка и исследования компаний Zecurion и Group-IB сообщала, что более 80% несанкционированных списаний с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии.

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