СМИ рассказали о новом виде мошенничества от имени банков

Мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков для списания средств со счёта клиентов. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, мошенники звонят, представляясь сотрудниками банка, и заявляют, что зафиксировали незаконную попытку перевода средств клиента в другом регионе.

После этого они говорят, что банк якобы заблокировал попытку списания средств. Также они предлагают в целях безопасности сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету клиента.

При этом они используют программу teamviewer для подключения к смартфону клиента и совершения операций от его лица. Для подключения мошенники запрашивают id пользователя, с помощью которого они могут подключиться и получить конфиденциальную информацию со смартфона клиента.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка и исследования компаний Zecurion и Group-IB сообщала, что более 80% несанкционированных списаний с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии.