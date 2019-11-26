Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) предупредила, что мошенники придумали новую преступную схему, в рамках которой они рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда», — отмечают в Роструде.

В связи с данными фактами мошенничества служба призывает работодателей внимательно изучать реквизиты получателя в постановлениях о привлечении к административной ответственности. Оплачивающим штраф необходимо помнить, что они должны перечислять деньги лишь на счёт территориального органа Федерального казначейства.

«Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своём регионе для уточнения», — цитируют в пресс-службе замруководителя ведомства Ивана Шкловца.

Ранее Роструд предупредил о новом виде телефонного мошенничества. По словам представителей ведомства, в России были зафиксированы случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственной инспекции труда и предлагают платные услуги по подготовке к внеплановым проверкам.

В ноябре газета «Известия», ссылаясь на специалистов Роскачества, рассказала о мошенниках, которые обманывают покупателей, создавая сайты-двойники интернет-магазинов.