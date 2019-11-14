Роструд предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Короткая ссылка
В России зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственной инспекции труда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Роструда.
Роструд предупредил о новом виде телефонного мошенничества
  • Pixabay

«Роструд предупреждает: по стране орудуют мошенники, выдающие себя за инспекторов труда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают, что в отношении работодателя ведётся «работа», в ходе которой планируются внеплановые проверки.

После этого преступники предлагают платные услуги по подготовке к таким мероприятиям. Мошенники также предлагают приобрести полиграфическую продукцию и литературу, что, с их слов, поможет минимизировать последствия «любых проверок гострудинспекции».

Подобные факты мошенничества были зафиксированы в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях.

В связи с этим Роструд обратился в МВД России с просьбой принять необходимые меры.

Ранее представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить