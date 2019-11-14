Роструд предупредил о новом виде телефонного мошенничества

В России зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственной инспекции труда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Роструда.

«Роструд предупреждает: по стране орудуют мошенники, выдающие себя за инспекторов труда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают, что в отношении работодателя ведётся «работа», в ходе которой планируются внеплановые проверки.

После этого преступники предлагают платные услуги по подготовке к таким мероприятиям. Мошенники также предлагают приобрести полиграфическую продукцию и литературу, что, с их слов, поможет минимизировать последствия «любых проверок гострудинспекции».

Подобные факты мошенничества были зафиксированы в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях.

В связи с этим Роструд обратился в МВД России с просьбой принять необходимые меры.

Ранее представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.