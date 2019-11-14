Банки предостерегли россиян о новом способе мошенничества с картами

Представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Сбербанка, в 80% случаев мошенники переводят украденные деньги на виртуальный «пластик».

Директор департамента информационной безопасности РОСБАНКА Михаил Иванов добавляет, что в этом злоумышленникам помогают сервисы перечислений с карты на карту разных банков (система переводов card2card).

В сообщении говорится, что человек вбивает данные «пластика», с которого хочет снять деньги, и сведения карты, на которую хочет их зачислить. Владельцу карты-отправителя приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, который он должен указать. Представляясь сотрудником службы безопасности банка, мошенник просит клиентов сообщить код из сообщения.

В начале ноября в «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

Ранее в МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперт по безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал информацию о росте числа преступлений с использованием платёжных карт.