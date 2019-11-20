В Роскачестве рассказали о мошенниках в сфере интернет-продаж

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Специалисты Роскачества рассказали о мошенниках, которые обманывают покупателей, создавая сайты-двойники интернет-магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
В Роскачестве рассказали о мошенниках в сфере интернет-продаж
  • Pixabay

Специалисты рекомендуют пользователям, которые совершают покупки в интернете, обращать внимание на доменное имя сайта магазина и его дизайн.

«Схожее доменное имя — первый признак фишинга. Это вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники создают максимально похожую копию известного сайта и тем самым вводят пользователей в заблуждение и либо похищают их конфиденциальные данные, в том числе логин и пароль, либо продают несуществующие товары и услуги от лица известного магазина», — предупредил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

По данным Роскачества, мошенники создают «сайты-однодневки», поэтому следует проверить дату регистрации домена с помощью специальных Whois-сервисов. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение доменам старше двух недель.

Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на протокол HTTPS и сертификат безопасности, которые используют сайты для шифрования, а также проверить наличие ИНН или ОГРН и контактных данных.

Как отметили в Роскачестве, мошенники часто создают копии сервисов по продаже авиабилетов.

Ранее Nation News сообщало, что эксперты Роскачества дали рекомендации, как определить качество вина в домашних условиях.

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