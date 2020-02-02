В банках дали советы россиянам по вычислению телефонных мошенников

Директор департамента розничных продуктов «СМП Банка» Алёна Тузова и глава операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова в беседе с «Российской газетой» дали рекомендации, как не стать жертвой телефонных мошенников.

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или ПИН-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из смс-сообщений», — напомнила Тузова.

В связи с этим, если в телефонном разговоре собеседник, представившись банковским сотрудником, просит вас сообщить данную информацию, следует прервать разговор и связаться с банком по номеру, указанному на вашей карте, при этом желательно с другого телефона.

«Если вы получили звонок и ваш собеседник сообщает, что он сотрудник службы безопасности или другого подразделения банка и с вашей карты якобы пытаются списать деньги, в первую очередь попросите его представиться — назвать полностью должность, фамилию и имя. После этого уточните, о какой банковской карте идёт речь, и попросите назвать её номер», — добавила глава департамента «СМП Банка».

По её словам, мошенники, как правило, не имеют полных данных и попытаются обойти такой вопрос.

«Важно не сообщать такому собеседнику вообще никакой информации: ни название банка, картой которого пользуетесь, ни её номер, ни каких-либо паролей и кодов», — подчеркнула Тузова.

Представитель Райффайзенбанка, в свою очередь, рекомендует насторожиться, если вы почувствуете давление со стороны собеседника, так как сотрудники банка не будут намеренно создавать стрессовых ситуаций для клиента.

Кроме того, во избежание мошеннических действий рекомендуется завести отдельную карту для оплаты в интернете и переводить туда необходимые зачисления непосредственно перед покупкой.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik оценил возможность получения мошенниками доступа к номерам банковских карт россиян через мессенджеры.