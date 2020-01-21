Эксперт прокомментировал ситуацию с банковским мошенничеством в России

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук прокомментировал слова зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова о том, что мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян из-за частой пересылки фотографий «пластика» в мессенджерах.

В беседе с радио Sputnik он подтвердил, что граждане часто пересылают фотографии своих документов не только в мессенджерах, но и в соцсетях.

«Та же история с пластиковыми картами. То ли люди что-то путают, то ли не понимают, что это может попасть в открытый доступ, то ли делают намеренно, то ли где-то происходит технический сбой. Но это действительно попадает в Интернет и действительно может стать достоянием злоумышленников. Другой вопрос, что такой сбор данных достаточно трудоемкий, он не имеет массового характера», — отметил Евгений Ющук.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал способ получения мошенниками данных карт с помощью фотографий в мессенджерах.