В Сбербанке назвали способ получения мошенниками данных карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что доступ к номерам банковских карт россиян мошенники получают благодаря частой пересылке людьми фотографий «пластика» в мессенджерах.

Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Кузнецов отметил, что в отличие от ПИН-кодов и CVC-кодов номера пластиковых карт достать проще ввиду беспечного отношения людей к своим персональным данным.

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите её кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелёк со своей заработной платой в урну», — цитирует его РИА Новости.

Другим способом получения доступа к информации, по словам Кузнецова, становятся методы социальной инженерии.

«Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах — для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику её достаточно, чтобы начать разговор», — отметил он.

Ранее эксперты Роскачества дали советы по предотвращению мошенничества с банкоматами. Они напомнили, что мошенники для получения данных банковских карт стали устанавливать в банкоматах считыватели — скиммеры в виде накладки на картоприёмник, а также накладную клавиатуру, которая запоминает вводимый ПИН-код. В связи с этим центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует россиянам пользоваться только банкоматами внутри банков, которые, как правило, не используют мошенники, так как они находятся в поле зрения сотрудников финансового учреждения. Кроме того, следует вставлять карту в банкомат, только если на экране представлена заставка банка, и прикрывать клавиатуру рукой при вводе ПИН-кода.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, как сообщало ФАН, оценил ситуацию с банкоматным мошенничеством в России.