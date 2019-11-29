Специалист оценил новый способ мошенничества с банковскими картами

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал RT новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в банкомате, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.

«Как раньше было: бросали кошелёк на улице, к тому, кто поднимал, сразу подбегали и говорили, что там было больше денег, сколько-то тысяч долларов — отдавай деньги. Это классика жанра», — отметил Власов.

Эксперт подчеркнул, что есть только одна рекомендация, которая поможет защититься от злоумышленников.

«Видите карту, которая застряла (не ваша), — или подойдите к другому банкомату, или дождитесь, когда ваш банкомат эту карту «проглотит», и тогда уже делайте свои транзакции. Потому что другого способа защититься от этих поползновений мошенников нет», — заключил он.

Ранее газета «Известия» сообщила о новом способе мошенничества с банковскими картами: злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.

Отмечалось, что преступники действуют вдвоём или втроём, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей.