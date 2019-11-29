Стал известен новый способ мошенничества с картами

Пользователь Facebook Серж Гатилов рассказал газете «Известия» о новом способе мошенничества с банковскими картами.

Отмечается, что злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма денег.

Уточняется, что как правило преступники действуют вдвоём или втроём, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей.

14 ноября представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.