Эксперт по информационной безопасности рассказал, как защититься от мошенников в праздники

Эксперт по информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от мошенников в праздники.

«Мошенники работают в толпе. Пользуясь невнимательностью, нервозной обстановкой, они могут заставлять жертв совершать те действия, которые противоречат требованиям безопасности», — заявил он.

По его словам, у банкомата злоумышленники могут подсмотреть ПИН-код и номер карты.

Эксперт советует потратить лишнее время, но сделать всё правильно — закрыть личную информацию при пользовании банкоматами.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Андрей Чечулин в беседе с ФАН рассказал, как предотвратить похищение денег через смартфон у клиентов банков.