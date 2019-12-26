Каждый четвёртый россиянин сталкивался с мошенничеством при онлайн-покупках

Каждый четвёртый российский интернет-пользователь сталкивался с мошенничеством при онлайн-шопинге, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование антивирусной компании ESET.

Четверть опрошенных утверждают, что лично сталкивались с таким мошенничеством. По словам 30%, они знают о подобных случаях от знакомых.

Также оказалось, что 65% респондентов приобретают новогодние подарки в интернет-магазинах.

54% участников исследования заявили, что намерены потратить на презенты до 5 тыс. рублей. 5% купят подарки на 5—10 тыс. рублей, 19% готовы потратить 15 тыс.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Роскачестве рассказали о мерах предосторожности при совершении покупок.