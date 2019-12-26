Каждый четвёртый россиянин сталкивался с мошенничеством при онлайн-покупках
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Четверть опрошенных утверждают, что лично сталкивались с таким мошенничеством. По словам 30%, они знают о подобных случаях от знакомых.
Также оказалось, что 65% респондентов приобретают новогодние подарки в интернет-магазинах.
54% участников исследования заявили, что намерены потратить на презенты до 5 тыс. рублей. 5% купят подарки на 5—10 тыс. рублей, 19% готовы потратить 15 тыс.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Роскачестве рассказали о мерах предосторожности при совершении покупок.