На Дальнем Востоке открыты грузовые пункты пропуска на границе с КНР

На Дальнем Востоке открыли грузовые пункты пропуска на границе с Китаем, заявил замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин.

«Что касается грузового движения — открыты все пункты пропуска. Но фактически работа идёт не так ритмично, как до закрытия... наиболее традиционные пункты пропуска для перемещения грузов — они работают... в постоянном режиме», — цитирует его ТАСС.

В пресс-службе правительства Амурской области, в свою очередь, уточнили, что международные грузовые перевозки через пункты пропуска Благовещенск — Хэйхэ и Поярково — Сюнькэ возобновляются с 7 февраля в ограниченном режиме.

«Перевозку скоропортящейся плодово-овощной продукции осуществлять только российскими транспортными средствами российскими водителями с загрузкой транспортных средств в пределах пункта пропуска Хэйхэ и убытием на территории России в этот же день», — говорится в комментарии.

При этом китайские транспортные средства будут пропускать с грузом не более 20 единиц для выгрузки в торговом порту Благовещенска при условии возвращения в КНР в день прибытия.

Кроме того, движение грузового транспорта будет осуществляться без экспедиторов и сопровождающих лиц.

Предполагается, что такой режим будет действовать до 1 марта.

С 31 января Россия приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране после вспышки коронавирусной инфекции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке.