Россия приостановит грузовое железнодорожное сообщение с КНР

Россия с 31 января приостановит грузовое железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный приказ «Российских железных дорог».

Отмечается, что документ подписан первым заместителем Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергеем Колесниковым.

«Обязываю уведомить всех грузоотправителей о прекращении с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой до нормализации эпидемиологической обстановки для рассмотрения альтернативных направлений перевозок», — указано в приказе.

Ранее российское правительство поручило ограничить движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.

В Министерстве иностранных дел России также сообщили, что Москва с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.