Россия приостановит грузовое железнодорожное сообщение с КНР
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Отмечается, что документ подписан первым заместителем Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергеем Колесниковым.
«Обязываю уведомить всех грузоотправителей о прекращении с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой до нормализации эпидемиологической обстановки для рассмотрения альтернативных направлений перевозок», — указано в приказе.
Ранее российское правительство поручило ограничить движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.
В Министерстве иностранных дел России также сообщили, что Москва с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.