Диетолог объяснила разницу между обработанной и натуральной солью
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Мухина отметила, что после обработки в соли остаётся только чистый хлорид натрия, а натуральная морская соль содержит элементы, важные для здоровья, сообщает Nation News.
Диетолог также добавила, что поваренная соль может содержать вредные для здоровья антислеживающие вещества.
Она рекомендовала приобретать натуральную морскую соль и отметила, что самой полезной приправой является розовая гималайская соль, которая содержит 84 микроэлемента.
По её словам, полезной также считается богатая минералами кельтская соль, помогающая восполнять баланс электролитов в организме.
Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян.