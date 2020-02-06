Диетолог объяснила разницу между обработанной и натуральной солью

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Доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, как выбрать наиболее полезную пищевую соль, и объяснила разницу между её разновидностями.
Диетолог объяснила разницу между обработанной и натуральной солью
  • Pixabay

Мухина отметила, что после обработки в соли остаётся только чистый хлорид натрия, а натуральная морская соль содержит элементы, важные для здоровья, сообщает Nation News.

Диетолог также добавила, что поваренная соль может содержать вредные для здоровья антислеживающие вещества.

Она рекомендовала приобретать натуральную морскую соль и отметила, что самой полезной приправой является розовая гималайская соль, которая содержит 84 микроэлемента.

По её словам, полезной также считается богатая минералами кельтская соль, помогающая восполнять баланс электролитов в организме.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян.

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