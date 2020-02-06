Раскрыто предназначение тепловизора на входе в Кремль

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Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила предназначение тепловизора, который измерял температуру у журналистов, пришедших на официальные мероприятия в Кремль.
Раскрыто предназначение тепловизора на входе в Кремль
  • РИА Новости

«Это никак не связано с коронавирусом, это связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться», — приводит Интерфакс слова Голиковой.

Отмечается, что журналисты, освещающие мероприятия на входе в Большой Кремлёвский дворец, помимо обычного досмотра, прошли процедуру дистанционной проверки температуры тела с помощью тепловизора.

Ранее сообщалось, что в 23 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ.

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