Раскрыто предназначение тепловизора на входе в Кремль

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила предназначение тепловизора, который измерял температуру у журналистов, пришедших на официальные мероприятия в Кремль.

«Это никак не связано с коронавирусом, это связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться», — приводит Интерфакс слова Голиковой.

Отмечается, что журналисты, освещающие мероприятия на входе в Большой Кремлёвский дворец, помимо обычного досмотра, прошли процедуру дистанционной проверки температуры тела с помощью тепловизора.

Ранее сообщалось, что в 23 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ.