В 23 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

Короткая ссылка
В 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.
В 23 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
  • АГН «Москва»

«На пятой неделе 2020 года (27.01.2020-2.02.2020) в целом на территории России отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ... Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах», — следует из пресс-релиза.

Кроме того, высокий порог заболеваемости наблюдается в восьми центральных городах субъектов, в которых, в целом, не отмечено превышение данных показателей.

В ведомстве напомнили, что в зоне риска находятся дети в возрасте 3—6 лет и 7—14 лет.

Самый распространённый тип вируса — грипп В.

Ранее URA.RU передавало, что во всех школах Курганской области объявили карантин с 6 февраля.

Врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала об отличии гриппа от других ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить