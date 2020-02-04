В 23 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

В 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На пятой неделе 2020 года (27.01.2020-2.02.2020) в целом на территории России отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ... Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах», — следует из пресс-релиза.

Кроме того, высокий порог заболеваемости наблюдается в восьми центральных городах субъектов, в которых, в целом, не отмечено превышение данных показателей.

В ведомстве напомнили, что в зоне риска находятся дети в возрасте 3—6 лет и 7—14 лет.

Самый распространённый тип вируса — грипп В.

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