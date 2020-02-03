Во всех школах Курганской области объявили карантин с 6 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент образования и науки.
«Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа на территории Курганской области в связи с высокими темпами прироста заболеваемости ОРВИ», — пояснили в ведомстве.
По данным на 31 января, образовательная деятельность приостановлена в 21 школе и 29 детсадах.
Вместе с тем во время карантина будут разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе.
Ранее progorod43 сообщал, что более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.