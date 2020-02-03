Во всех школах Курганской области объявили карантин с 6 февраля

Короткая ссылка
Во всех школах Курганской области объявили карантин с четверга, 6 февраля.
Во всех школах Курганской области объявили карантин с 6 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент образования и науки.

«Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа на территории Курганской области в связи с высокими темпами прироста заболеваемости ОРВИ», — пояснили в ведомстве.

По данным на 31 января, образовательная деятельность приостановлена в 21 школе и 29 детсадах.

Вместе с тем во время карантина будут разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе.

Ранее progorod43 сообщал, что более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить