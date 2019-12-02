Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ

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Врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
  • РИА Новости

«Насчитывается не менее 300 разновидностей вирусов, способных вызывать картину ОРВИ. Грипп — самое тяжёлое из «простудных» заболеваний, потому что эта инфекция может сопровождаться серьёзнейшими осложнениями. К счастью, против гриппа имеются прививки, и это основная мера профилактики», — заявила она.

Как отметила Бачурина, грипп отличается от остальных ОРВИ более выраженной интоксикацией. Возможны сильные головные боли, слезотечение, покраснение и боль в глазных яблоках. Самый главный признак — очень резкое повышение температуры.

Ранее, как сообщал Nation News, Роспотребнадзор рассказал о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

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