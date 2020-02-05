В Госдуму внесён законопроект о запрете продажи пиротехники детям

В Госдуму внесён законопроект, который запрещает продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним.

Текст документа размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Отмечается, что законопроект принимает во внимание степень общественной опасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения.

«Законопроектом предложено установить запрет на продажу несовершеннолетним и использование ими таких изделий», — сказано в пояснительной записке.

Также инициатива устанавливает запрет на использование пиротехники на территории населённых пунктов, в зданиях, лесах и в ряде других мест.

В январе депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в МЧС России обращение с предложением запретить использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц.