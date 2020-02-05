СМИ: В России предложили ужесточить наказание за задержку зарплаты

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД ужесточить уголовное наказание за невыплату заработной платы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что специалистам двух ведомств поручили изучить вопрос о том, стоит ли отнести действия, предусмотренные первой и второй частями ст. 145.1 УК к преступлениям средней тяжести, а те, о которых идёт речь в третьей части, — к тяжким.

Издание уточняет, что наказание по данной статье назначается в случае невыплаты зарплаты в течение двух и более месяцев и если руководители предприятий пошли на это из корыстных или личных интересов.

Если идея ужесточения наказания будет одобрена, то нарушителям закона может начать грозить от 5 до 10 лет лишения свободы за данное преступление.

13 декабря 2019 года в России появился механизм по принудительному погашению задолженностей по зарплатам. Согласно вступившему в силу закону, федеральная инспекция труда теперь может заставить работодателя выплатить такие долги — раньше для этого необходимо было обращаться в суд.