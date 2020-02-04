В Тюменской области сообщили, где разместят эвакуированных из КНР
- РИА Новости
«Мы действительно подготовили для наших сограждан и граждан других государств загородный реабилитационный центр, который расположен в 30 км от Тюмени со всей автономной инфраструктурой», — цитирует ТАСС Моора.
По его словам, людей планируют разместить в номерах с отдельными душевыми и уборными, телевизорами.
«Наша главная задача — создать для них комфортные условия пребывания на 14 дней. Мы подготовили небольшие сюрпризы: для того чтобы детишкам можно было заниматься — игрушки, пластилин, карандаши, фломастеры, детские развивающие игры, а также шахматы и шашки, чтобы взрослые могли приятно проводить время», — рассказал Моор.
Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эвакуированные люди по приземлении в Тюмени пройдут осмотр.
«На этот момент, насколько нам известно, ухудшения состояния нет ни у кого. И здесь же на лётном поле будет проведён таможенный досмотр, пограничный контроль, для того чтобы не было излишних контактов», — рассказала Попова.
Ранее сообщалось о прибытии второго самолёта ВКС России в аэропорт Ухани.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.
Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.