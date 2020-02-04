В Тюменской области сообщили, где разместят эвакуированных из КНР

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что эвакуированных из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV россиян и граждан других государств разместят в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.
В Тюменской области сообщили, где разместят эвакуированных из КНР
  • РИА Новости

«Мы действительно подготовили для наших сограждан и граждан других государств загородный реабилитационный центр, который расположен в 30 км от Тюмени со всей автономной инфраструктурой», — цитирует ТАСС Моора.

По его словам, людей планируют разместить в номерах с отдельными душевыми и уборными, телевизорами.

«Наша главная задача — создать для них комфортные условия пребывания на 14 дней. Мы подготовили небольшие сюрпризы: для того чтобы детишкам можно было заниматься — игрушки, пластилин, карандаши, фломастеры, детские развивающие игры, а также шахматы и шашки, чтобы взрослые могли приятно проводить время», — рассказал Моор.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эвакуированные люди по приземлении в Тюмени пройдут осмотр.

«На этот момент, насколько нам известно, ухудшения состояния нет ни у кого. И здесь же на лётном поле будет проведён таможенный досмотр, пограничный контроль, для того чтобы не было излишних контактов», — рассказала Попова.

Ранее сообщалось о прибытии второго самолёта ВКС России в аэропорт Ухани.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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