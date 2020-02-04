Эксперт напомнил о недопустимости бесконтрольного приёма противовирусных препаратов
- РИА Новости
«Любые рекомендации подобных препаратов должны исходить только от врача. То есть не нужно заниматься самостоятельными закупками с целью профилактики или терапии ОРВИ. Или, если не повезёт, коронавируса», — заявил он в беседе с Nation News.
Как отметил эксперт, многие наборы противовирусных средств оказываются пустышками в ситуации с бездумным употреблением.
Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.