Эксперт напомнил о недопустимости бесконтрольного приёма противовирусных препаратов

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Медицинский эксперт, фармаколог Александр Эдигер напомнил о недопустимости бесконтрольного приёма противовирусных препаратов.
Эксперт напомнил о недопустимости бесконтрольного приёма противовирусных препаратов
  • РИА Новости

«Любые рекомендации подобных препаратов должны исходить только от врача. То есть не нужно заниматься самостоятельными закупками с целью профилактики или терапии ОРВИ. Или, если не повезёт, коронавируса», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, многие наборы противовирусных средств оказываются пустышками в ситуации с бездумным употреблением.

Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.

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