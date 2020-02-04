Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

«Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причём любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального… вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, если этого нет, то «человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение».

«Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишён этого чувства — уважения к людям. То, что я видел, — это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и всё», — добавил он.

В конце января в сети появилась запись, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.

Также Игнатьев призывал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Позднее он принёс свои извинения.

29 января Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева в связи с утратой доверия.

Как отметили в Кремле, комментируя увольнение главы Чувашии, Путин неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны властей является недопустимым.

Ожидается, что выборы главы региона пройдут в запланированный срок, в единый день голосования 13 сентября.