В Конституции предложили закрепить девиз государства

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил письмо (копия есть в распоряжении RT) сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Павлу Крашенинникову с предложением разработать и включить в основной закон национальный девиз России.

В письме отмечается, что предшественники современной России — СССР и Российская империя — имели свои официальные девизы («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «С нами Бог!»).

Кроме того, в современном мире девизы с официальным государственным статусом есть у многих стран, например у Великобритании, Франции, США, Чехии, напомнил общественник.

«Предлагаю вынести на общественные обсуждения возможность внесения поправки в Конституцию Российской Федерации «О создании государственного девиза Российской Федерации». В свою очередь, продумал следующие варианты: «Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья», — сказано в тексте этого обращения.



Хамзаев также подчеркнул, что девиз государства, наравне с флагом, гимном и гербом, — это важнейший символ позиционирования страны как для самих граждан, так и для мирового сообщества.

Сбором всех вариантов девиза и их обсуждением, по мнению автора письма, может заняться Общественная палата России.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге.

Как заявлял Крашенинников, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 89 поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию.