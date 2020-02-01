Патриарх Кирилл предложил дополнить Конституцию упоминанием о Боге

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе трапезы после литургии в храме Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл предложил дополнить Конституцию упоминанием о Боге
  • РИА Новости

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог», — сказал он.

Патриарх отметил, что большинство россиян верят в Бога. Он подчеркнул, что «говорит о православных, мусульманах и о многих-многих других».

«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — добавил патриарх Кирилл.

Он также выразил мнение, что «сегодня можно было бы начать дискуссию об этом».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.

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