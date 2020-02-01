Патриарх Кирилл предложил дополнить Конституцию упоминанием о Боге
- РИА Новости
«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог», — сказал он.
Патриарх отметил, что большинство россиян верят в Бога. Он подчеркнул, что «говорит о православных, мусульманах и о многих-многих других».
«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — добавил патриарх Кирилл.
Он также выразил мнение, что «сегодня можно было бы начать дискуссию об этом».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.